Incidente per fortuna senza gravi conseguenze, ieri sera verso le 21,30 in via Brescia , zona Bettenesco, in seguito allo scontro tra due auto. Feriti non gravi gli occupanti dei mezzi: un ragazzo di 25 anni, un uomo di 52 e una donna di 34 anni. Subito dopo l’impatto, una delle due macchine, un’Audi, si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i vigili del fuoco, mentre ai rilievi hanno pensato gli agenti della polizia locale.

