Giovanni Stroppa, tecnico della Cremonese, ha commentato, ai microfoni di CR1, la vittoria arrivata allo Zini contro il Cosenza: “La squadra aveva già preso il dominio del campo prima del gol. Per poter scardinare gli avversari a volte servono giocate di giocatori che nell’1 contro 1 possano determinare, ma al di là di questo, nel secondo tempo abbiamo avuto un piglio diverso, nel primo tempo siamo stati troppo scolastici, anche se poi siamo stati più padroni del campo. Dispiace per quel gol subito su una situazione rocambolesca, che per me era più fuorigioco che no, ma nel secondo tempo la squadra ha cambiato marcia, ottenendo un risultato importante”.

La squadra è più serena anche nel provare le giocate?

“I risultati aiutano, la capacità di far le cose anche più semplici, mi piace che in questo contesto comune esca l’individualità, cosa che ho sempre richiesto. La testa ora è sgombra, vedo margini di miglioramento incredibili”.

Anche oggi Vandeputte è stato decisivo con due assist.

“Pensavo che fosse questo e credo che possa migliorare ancora. E’ bello vedere che negli episodi incida così, oggi era anche più partecipe nel gioco”.

Oggi in gol anche Pickel.

“Deve fare questo, ha caratteristiche più agonistiche, però è lì anche per andare ad attaccare la porta”.

Ha scelto di confermare la formazione di Frosinone, ha individuato i punti fermi per l’undici iniziale?

“I punti fermi ci sono sempre stati, ma i ragazzi devono darmi questa costante. Non cambia l’obiettivo, cioè essere padroni del campo, incidere e vincere i duelli, anche a livello tecnico. Ora stanno uscendo individualità, ma tutta la squadra nel collettivo sta dando soddisfazioni”.

Vi siete tolti un peso vincendo oggi allo Zini?

“Lo vedremo settimana prossima. I punti sono fondamentali, in casa abbiamo fatto qualche passo falso, ma non dimentichiamoci le varie situazioni successe. E’ chiaro che avevamo qualche pressione in più, ma ora bisogna divertirsi e lavorare. Guardo la classifica ed è più bella rispetto a ieri, però non abbiamo fatto ancora niente, la cosa più importante è avere convinzione ed entusiasmo nel fare le cose. La spinta deve arrivare dal campo, ma quando arriva anche dagli spalti è bellissimo”.

Che gara si aspetta contro il Modena con le assenze per squalifica di Collocolo e Bianchetti?

“Partita difficile, il Modena ha giocatori temibili e importanti. Giocheranno altri e chi entrerà farà il proprio dovere”.

Sono arrivate risposte importanti anche dalla panchina, Johnsen su tutti.

“E’ bello poter contare su giocatori duttili, Johnsen è entrato largo sulla linea, per creare superiorità numerica. Oltre al gol che ha fatto, ha fatto anche un assist per Nasti. Questa squadra si allena a tremila all’ora, potrei scegliere anche giocatori diversi ma poi è il risultato che fa la differenza”.

© Riproduzione riservata