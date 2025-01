Il Seminario Vescovile e la diocesi di Cremona con la sua Commissione di Pastorale Sociale e del Lavoro hanno accolto il mondo politico, economico e sociale. Si tratta dell’ormai annuale incontro tra il vescovo Antonio Napolioni e le istituzioni per inaugurare al meglio il nuovo anno. Oltre al presule era presente anche il sacerdote cremonese Bruno Bignami, direttore Ufficio Nazionale CEI per Problemi Sociali e Lavoro che ha presentato il suo libro “Un’anima per la politica”: “Si è trattato di un appuntamento annuale in cui tutte le persone che sono impegnate nel campo sociale, politico ed economico si sentono interpellate dalla loro appartenenza ecclesiale oppure da una riflessione. Papa Francesco, nella settimana sociale di Trieste del luglio scorso, ha parlato della necessità di rivedere la democrazia, di viverla in maniera autentica attraverso una rinnovata partecipazione, noi dobbiamo partire da qui”.

Tra i tanti protagonisti dela vita sociale cremonese, la testimonianza di Claudio Bodini, presidente di “Siamo Noi” Onlus: “Ritengo che questi siano dei momenti molto importanti per la nostra città, per la nostra comunità. Interrogarsi di quello che il cittadino può fare, penso sia una cosa fondamentale per la vita di ognuno di noi”.

Nella gremita sala del Seminario si sono scambiati pareri e consigli per il bene della città, per il sindaco Andrea Virgilio è stata anche l’occasione per riflettere sul ruolo della politica. “A volte la politica fa fatica a fermarsi e a riflettere sulle questioni ultime, sulle questioni di fondo, che poi devono declinarsi in azioni concrete. Penso che questa sia un’occasione importante e lo sforzo che noi dobbiamo fare è quello di dare continuità a questo dialogo, non solo nelle occasioni straordinarie, ma anche nei percorsi ordinari.”

Lorenzo Scaratti

