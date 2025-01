Gentile Direttore,

“Corresponsabilità”, “senso di comunità”, “condivisione di impegno civico”. Se le parole sono lo specchio della mente, quelle utilizzate dalla giunta Virgilio consentono di decifrare, in modo preciso, una intera filosofia di mandato.

Il furore ambientalista dell’era Galimberti pare avere lasciato spazio alla volontà, vedremo quanto furente, di connotare in modo più marcatamente politico il governo cittadino. Connotarlo di un bel colore rosso socialista, pur senza che questa tinta sia apparsa così prevalente nelle ultime elezioni.

Nel collettivismo cremonese la “rete di comunità” diventa “cittadinanza attiva”, con comitati di quartieri appositamente revisionati ed opportunamente istruiti: una rappresentanza su due livelli, in cui quello dei comitati è espressione di poco più dell’1% della popolazione residente. Io credo in un concetto di demos-crazia profondamente differente. Credo che libertà sia partecipare, così come decidere di non farlo senza per questo perdere l’efficacia della propria peculiarità sovrana. Credo che l’indispensabile, stretta relazione fra rappresentante e rappresentato, che prende vita nella cabina elettorale fra un individuo-candidato e un individuo-elettore, sia da coltivarsi singolarmente, in un contesto politico in cui la persona, nella sua individualità, prevale sempre sulle strutture della società in cui vive.

Qualunque soggetto sovrapersonale si frapponga in questa relazione è un potenziale nemico della democrazia, perché favorisce una oligarchia sottratta a qualunque controllo popolare, spesso rappresentativa solo di sé stessa, che rischia di operare a prescindere dall’intero corpo elettorale, soffocando l’individuo-elettore e soppiantandolo nella sua relazione con l’individuo-rappresentante. Solo quest’ultimo è facoltizzato ad interpretare, senza ulteriori filtri, le necessità del corpo elettorale, per poi venire dallo stesso corpo elettorale giudicato nel successivo momento elettora

