Due donne di origine straniera sono state trasportate in ospedale in codice giallo questa mattina alle 8,45 dopo che con l’auto su cui viaggiavano è uscita di strada, sulla provinciale 86 in comune di Casalbuttano.

La conducente, di 33 anni, forse prendendo male una curva, non è riuscita a governare l’auto che si è inclinata sul bordo del fosso a lato strada. Ferite e contusioni anche per la donna che viaggiava con lei, di 27 anni.

Sul posto i carabinieri di Casalbuttano e due ambulanze.

