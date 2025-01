“Respect”, questo è il titolo del convegno organizzato all’Istituto Torriani di Cremone in occasione della Giornata della Cultura e del Rispetto come forma di prevenzione a 360° nella società di oggi e di domani. Presenti le Istituzioni e le Forze dell’Ordine che si sono confrontate con i ragazzi. “Vogliamo puntare l’attenzione, visto anche il contesto cremonese, sulla necessità di evitare ogni forma di discriminazione, sia nell’ambiente scolastico che nell’attuale lavoro di questi ragazzi, che però, essendo scelti tra le classi quarta e quinta, saranno anche i ragazzi che a breve, se non proseguiranno il percorso di studi all’università, si metteranno nel mondo del lavoro” ha spiegato Paolo Sambataro, Comandante dei Carabinieri di Cremona.

Presente anche il Prefetto Antonio Giannelli: “È necessario utilizzare questi momenti per una forte riflessione sul tema della parità di genere anche nel mondo lavorativo. Credo che il titolo di questo incontro sia emblematico, nel senso che il rispetto passa attraverso l’accrescimento di una cultura del rispetto degli altri e soprattutto passa attraverso l’abbandono di una concezione di prevaricazione dell’altro. In questo senso la cultura, lo studio, l’approfondimento sono essenziali. È importante parlarne, ma soprattutto portare degli esempi, e questo cercheremo di fare oggi, esempi concreti di come il rispetto sia stato, oltre che predicato, praticato”.

Dell’importanza del rispetto nel mondo del lavoro ha parlato Monica Livella, responsabile Inail Cremona: “La cultura del rispetto è una cultura che deve essere diffusa anche nei luoghi di lavoro e quindi ha un impatto anche nel benessere lavorativo e anche sulla sicurezza sul lavoro. Quindi quello che affronteremo oggi sarà proprio questo tema, dal punto di vista dell’INAIL, quanto la cultura del rispetto possa impattare anche sugli aspetti di prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Nicoletta Tosato

