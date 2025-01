La Stagione Danza 2025 del Teatro Ponchielli di Cremona inaugura, sabato 25 gennaio (ore 20.30), con uno dei balletti classici più popolari Giselle sulla musica del compositore francese Adolphe Adam. In scena Il Balletto di Maribor, principale compagnia di balletto in Slovenia, la cui direzione artistica dal 2003 è del ballerino e coreografo pluripremiato Edward Clug.

L’affascinante, misterioso, onirico balletto Giselle sulla musica del compositore francese Adolphe Adam (1803‒1856) si colloca tra i classici più popolari del balletto. Questa coreografia è considerata immortale per la musica, i costumi, le danze eteree e la storia d’amore immortale per cui i librettisti Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges e Théophile Gautier si erano ispirati ad una poesia di Heinrich Heine. Si tratta di una tragedia d’amore commovente, nota per i suoi ruoli drammatici e l’atmosfera misteriosa, che racconta il tradimento, la follia e il potere di redenzione dell’amore altruista.

Il Balletto di Maribor, afferente al Teatro Nazionale, e la massima compagnia di balletto slovena che presenta regolarmente spettacoli classici, neoclassici e contemporanei. Questa tendenza estetica nuova, piuttosto postmoderna, contribuisce alla crescita artistica della compagnia, ponendo il Balletto di Maribor sulla più ampia scena europea e internazionale. La compagnia, guidata dal danzatore e coreografo Edward Clug, accoglie diversi ballerini e coreografi ospiti di fama internazionale. Nel corso degli ultimi ventanni, Edward Clug ha consolidato la reputazione del Balletto di Maribor come compagnia di balletto riconosciuta a livello internazionale, saldamente radicata nella tradizione e al tempo stesso in grado di spingersi oltre i confini della forma d’arte. Ogni anno la compagnia produce due nuovi spettacoli di balletto, a dimostrazione del suo costante impegno verso l’eccellenza artistica. Il Balletto di Maribor si è esibito presso i maggiori Festival teatrali internazionali, fra i quali: Jacob’s Pillow Dance Festival (USA), The Stars of the White Nights al Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, Festival of Firsts di Pittsburgh, Arts Festival di Singapore, Biarritz Festival in Francia, Dance Festival a Tel Aviv, Sintra Festival in Portogallo, Festival Des Arts de Saint‒Sauveur (Canada), al Seoul International Dance Festival in Corea, al Festival Iberoamericano del Teatro di Bogota (Colombia), al Dance Open in San Pietroburgo, al Festival Internacional Cervantino in Guanajuato (Mexico), and a Hong Kong Arts Festival in Cina. Il Balletto del Teatro Nazionale Sloveno di Maribor e diventato un’istituzione culturale iconica in Slovenia, rappresentando il paese con distinzione sulla scena internazionale. Il suo impegno per l’eccellenza e l’innovazione continua a renderlo un ensemble molto amato.

