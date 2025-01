È in fase di sviluppo la nuova app gratuita di Padania Acque per smartphone e tablet, evoluzione della precedente, che si arricchisce di ulteriori funzionalità.

L’applicazione consentirà, ad esempio, di gestire i dati anagrafici degli utenti e i dati delle forniture, inserire le letture, visualizzare l’andamento dei consumi e le relative bollette con la possibilità di effettuare i relativi pagamenti online ed effettuare richieste di varia natura; in aggiunta, i clienti potranno trovare anche il QR Code associato alla propria fornitura idrica per prelevare gratuitamente l’acqua potabile dalle case dell’acqua dislocate in tutto il territorio provinciale. In attesa della nuova applicazione non è pertanto possibile effettuare il download di nuove installazioni di Acqua Tap che è, appunto, in fase di sostituzione. I clienti che invece hanno già installato Acqua Tap potranno continuare ad utilizzarla.

Padania Acque, infine, ricorda che per ricevere informazioni è possibile contattare il servizio di assistenza telefonica attivo al numero verde gratuito 800.710.711 oppure tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica clienti@padania-acque.it. È possibile comunicare telefonicamente i consumi dell’acqua (autolettura) al numero verde gratuito 800.825.146, mentre per le segnalazioni di pronto intervento per eventuali guasti è attivo il numero verde gratuito 800.092.645.

