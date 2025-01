La stagione teatrale 2024/25 del Centro Culturale Next di Cremona riprende con il quarto appuntamento in cartellone, in questo caso dedicato espressamente alla Giornata della Memoria. Si tratta di una riproposta ormai consolidata, giunta al quarto anno consecutivo, con una versione ulteriormente rielaborata in varie parti. Le rappresentazioni saranno due e si svolgeranno sabato 25 gennaio alle ore 20 e domenica 26 gennaio alle ore 18, con il Patrocinio del Comune di Cremona, nello spazio teatrale del Palazzo Schinchinelli-Martini, in via Cadolini 20.

La costruzione drammaturgica e la regia sono state curate da Francesca Rizzi e Danio Belloni, responsabili della direzione artistica di tutti i progetti del Centro Next. Sono loro a spiegarci che la parola tedesca Unnötig significa “superfluo, inutile: è così che sprezzantemente definiti i deportati scelti dai nazisti per essere uccisi nelle camere a gas. Ogni volta che riprendiamo questo nostro lavoro, è sempre uno shock sentirci venire addosso l’orrore dell’immane tragedia della Shoah. Ed è altrettanto terribile constatare come siano sempre più dilaganti le ideologie ed i movimenti non solo ispirati al nazismo, ma anche dichiaratamente ed ‘orgogliosamente’ tali”. A marcare la potenza drammatica dell’opera, pressoché priva di testi, sono l’apparato visuale e gestuale, la musica ed i suoni, innervati in una dinamica video-teatrale. “Si è trattato di una scelta artistica – dice Paolo Ascagni – finalizzata ad amplificare la tragicità degli eventi nel silenzio delle voci. Il breve testo che ho scritto, molto crudo, ha la funzione di richiamare tutti noi ad una riflessione più ampia, che vada al di là dell’evento storico. Purtroppo il razzismo, la xenofobia, l’intolleranza, la violenza, sono insiti nell’essere umano. Dobbiamo combatterli sempre, da qualunque parte provengano, senza eccezioni né strumentalizzazioni di parte”, proprio per non rendere vana la lezione della storia.

Il dramma vedrà in scena dieci attori e corsisti del Centro Next: Clotilde Elena Caiazza, Filippo Cattadori, Anna Gagliardi, Eloisa Martino, Marco Mastronicola, Simona

Orizio, Laura Perlasca, Roberta Schiavi, Claudio Torelli e Alberto Vetroni. L’ingresso sarà libero, ma per esigenze organizzative con prenotazione obbligatoria. I posti sono limitati, sono a disposizione i consueti contatti: info.progettonext@gmail.com, telefoni e whatsapp 333.3596529 / 338.1278776

