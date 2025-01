Aumentano anche a Cremona le aggressioni nei confronti del personale sanitario. Nel 2023 presso l’Asst di Cremona ne sono state segnalate 130, di cui 33 sfociate in procedimenti giudiziari e i dati del 2024 sono in aumento, come spiega il direttore generale Ezio Belleri.

In particolare di quei 130 casi, 72 sono state aggressioni verbali, 7 di carattere fisico, mai con conseguenze gravi, e 51 aggressioni verbali con ricadute di carattere fisico.

Gli ultimi dati relativi al 2024, evidenziano che la Lombardia è la regione dove si è verificato il maggiore incremento delle aggressioni nel giro di un anno, +25%. In Italia si sono registrati 26mila episodi nel 2024 e quella degli infermieri è la categoria più colpita.

“Se ciò che viene segalato merita una informativa all’autorità giudiziaria andiamo in questa direzione”, spiega Belleri, ma prima di arrivare a tanto occorre da entrambe le parti, quella dell’utente e quella del personale, un’atteggamento di reciproca comprensione: “Occorre ragionare in termini di mediazione tra i propri bisogni e comprendendo le difficoltà del personale sanitario e di quello amminstrativo”

“Non sempre – conclude Belleri- siamo in grado di dare le risposte auspicate, ma cerchiamo sempre e comunque di dare le risposte migliori“.

