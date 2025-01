Ultimo incontro al Ponchielli con l’Opera si Rivela, il ciclo di incontri organizzati dal teatro per approfondire i titoli d’opera in cartellone nella Stagione 2024/25. L’appuntamento è per domenica 26 gennaio alle 11 con “Capuleti e Montecchi” di Vincenzo Bellini, che andrà in scena il 31 gennaio e 2 febbraio, rispettivamente alle 20 e alle 15,30. Domenica, relatore sarà Vincenzo Borghetti, musicologo e professore di Storia della Musica all’Università di Verona, che accompagnerà alla scoperta dell’opera belliniana. L’incontro è ad ingresso libero.

I CAPULETI E I MONTECCHI

tragedia lirica in due atti. Libretto di Felice Romani

tratto dalla tragedia Romeo e Giulietta di

William Shakespeare

musica di Vincenzo Bellini

Prima rappresentazione

Venezia, Teatro La Fenice, 11 marzo 1830

personaggi ed Interpreti

Giulietta (Benedetta Torre)

Romeo (Annalisa Stroppa)

Tebaldo (Matteo Falcier)

Lorenzo (Matteo Guerzè)

Cappelio (Baopeng Wang)

direttore Sebastiano Rolli

regia Andrea De Rosa

scene Daniele Spanò

costumi Ilaria Ariemme

luci Pasquale Mari

ORCHESTRA I POMERIGGI MUSICALI

CORO OPERALOMBARDIA

maestro del Coro Diego Maccagnola

ASSOCIAZIONE FILARMONICA “ISIDORO CAPITANIO” BANDA CITTADINA DI BRESCIA

Coproduzione Teatri di OperaLombardia e Fondazione I Teatri di Reggio Emilia

