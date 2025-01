Uno degli uomini del momento della Cremonese, autore di 9 reti stagionali, ha parlato dell’annata in grigiorosso. Si tratta di Franco Vázquez che si è aperto a 360° tramite un video social sui profili della Cremonese. Il fuoriclasse ha iniziato spiegando la sua esultanza, con dedica speciale, dopo la seconda rete grigiorossa nel successo per 3-1 contro il Cosenza.

Così racconta il Mudo: “Stavo aspettando di poter dare questa bella notizia, perché era da un paio di settimane che eravamo convinti che mia moglie fosse incinta, ma non era ancora certo. Qualche giorno prima quindi siamo andati dalla ginecologa e ci ha confermato che stiamo aspettando il secondo figlio. Siamo felicissimi – prosegue Vázquez – perché sappiamo cosa significa avere un figlio, è bellissimo, la cosa più bella del mondo. Volevamo dare un fratello o una sorella a Valentin (nato nel 2022 ndr), ancora non sappiamo il sesso del piccolo, ma l’importante è che vada tutto bene, siamo troppo contenti”.

Ora il fuoriclasse argentino si pone già il dilemma di come festeggiare alla prossima rete: “Avendo due figli, quando farò altri gol dovrò fare le iniziali di tutte e due, quindi ora dobbiamo scegliere il nome, anche per l’esultanza”.

Vázquez ha poi raccontato del rapporto che ha, insieme alla sua famiglia, con Cremona: “Da quando sono venuto l’anno scorso a Cremona mi sono trovato subito molto bene. La città è tranquilla, la gente è molto affettuosa e per noi che siamo amanti della vita tranquilla è bellissimo, stiamo molto bene qui”.

L’attaccante ha poi raccontato l’emozione più grande con la maglia della Cremonese: “Il ricordo più bello che ho in grigiorosso è il gol che ci ha portato in finale l’anno scorso: era importante centrare l’obbiettivo, ma farlo con il mio gol al Catanzaro è stato emozionante. Peccato poi aver perso in finale, ma speriamo che quest’anno ci sia una rivincita. Grazie ai nostri sostenitori per essere sempre essere al nostro fianco, per noi è molto importante, ci sentiamo più forti in campo. Speriamo di proseguire sulla scia delle ultime vittorie, così da poter essere felici alla fine della stagione”.

© Riproduzione riservata