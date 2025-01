Il Prefetto Antonio Giannelli ha fatto visita questa mattna al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona. A riceverlo, presso la caserma “Dino Campagnoli”, il Comandante Provinciale, Col. t.ISSMI Massimo Dell’Anna.

L’Autorità di Governo locale, dopo aver ricevuto gli onori, ha incontrato ed espresso il proprio indirizzo di saluto

agli Ufficiali e ai Comandanti dei reparti della provincia nella sala briefing del Comando.

Il Comandante Provinciale ha poi illustrato la dislocazione nell’area cremonese dei presidi della Guardia di Finanza, con un approfondimento sulle varie missioni istituzionali del Corpo a tutela della legalità economico finanziaria, fondamentale presupposto per la crescita, lo sviluppo ed il benessere del Paese.

In tale ambito, è stato sviluppato uno specifico focus sulle attività della Guardia di Finanza nei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti dall’Autorità di pubblica sicurezza su tutto il territorio provinciale.

Ai militari il Prefetto ha rivolto il suo personale ringraziamento e apprezzamento per il quotidiano impegno profuso nell’espletamento degli incarichi a garanzia del presidio di legalità economico-finanziaria e tutela del sistema economico e imprenditoriale, nonché per la sicurezza e difesa della collettività dei cittadini.

Il Colonnello Dell’Anna, a nome di tutte le Fiamme Gialle della provincia, ha ringraziato il Prefetto per la stima e la costante vicinanza istituzionale nei confronti della Guardia di Finanza.

