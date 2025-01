Nella giornata di ieri la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica ha ripreso gli incontri con gli studenti delle scuole della provincia di Cremona finalizzati a spiegare loro i rischi connessi ad un uso sbagliato dei social network e per allertarli dei comportamenti definiti come “Cyberbullismo” e dei pericoli dell’adescamento online.

Durante Il primo incontro, avvenuto nell’Istituto scolastico Paritario “Sacra Famiglia”, I giovani naviganti si sono mostrati attenti e interessati agli argomenti trattati, non sono mancate le domande di curiosità e i racconti delle loro “storie di vita vissuta” sui social.

© Riproduzione riservata