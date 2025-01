Dalle prime ore di questa mattina, gli investigatori della Polizia di Stato, in collaborazione con la polizia albanese, hanno dato esecuzione a un’importante operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Brescia e dalla S.P.A.K. albanese. L’operazione, denominata “Icaro”, riguarda un’associazione transnazionale dedita al traffico illecito di ingenti quantitativi di cocaina provenienti dal Sud America.

Sono in corso l’esecuzione di 12 misure cautelari di custodia in carcere e 8 misure in attesa di interrogatorio, oltre a numerose perquisizioni condotte tra l’Albania e le province di Brescia, Milano, Torino, Verona, Bolzano, Cremona, Novara, Pavia, Trento e Treviso.

L’indagine ha permesso di accertare che la droga veniva fatta giungere in Italia a bordo di autoarticolati che si rifornivano nei paesi del centro Europa. Gli esiti dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa, prevista alle ore 11 presso la Questura di Brescia.

