Consueto appuntamento, nel pomeriggio del 24 gennaio, al Monastero della Visitazione di Soresina per la solenne Eucaristia nella memoria liturgica di san Francesco di Sales, fondatore dell’Ordine della Visitazione di Santa Maria. L’appuntamento nella chiesa di via Fratelli Cairoli è per le ore 18 con la Messa che quest’anno sarà presieduta dal vescovo di Crema, mons. Daniele Gianotti.

Concelebreranno l’Eucaristia i sacerdoti di Soresina, insieme ai confratelli della Zona pastorale 2 e quanti sono legati al Monastero di clausura. Presente anche don Federico Celini, rettore del Seminario di Cremona, coordinatore dell’Area pastorale Cultura e Comunicazione della Curia di Cremona e direttore responsabile dell’editrice diocesana TeleRadio Cremona Cittanova.

La Comunità claustrale visitandina, in sinergia con l’Ufficio diocesano Comunicazioni sociali, come ormai tradizione, infatti, secondo una tradizione che si sta consolidando negli anni, invita alla celebrazione tutti gli operatori della comunicazione e i giornalisti, di cui san Francesco di Sales è patrono.

Non a caso ogni anno proprio il 24 gennaio viene reso noto il messaggio del Papa per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali (nel 2025 si celebrerà domenica 1° giugno), che quest’anno pone l’attenzione su una comunicazione troppo spesso violenta, mirata a colpire e non a stabilire i presupposti per il dialogo. Una comunicazione, dunque, da purificare nel segno della speranza, elemento caratterizzante del Giubilare 2025 che, dal 23 al 26 gennaio, vedrà vivere a Roma il primo appuntamento internazionale, riservato proprio al mondo della comunicazione. Anche la Chiesa cremonese, con il direttore dell’Ufficio diocesano Comunicazioni sociali, Riccardo Mancabelli, sarà presente all’evento, che prevede, dopo due giorni di lavori di confronto e approfondimento, sabato 25 gennaio il passaggio della Porta Santa e l’incontro in Aula Paolo VI con il Santo Padre Francesco che, il giorno seguente in San Pietro, presiederà la Messa della “Domenica della Parola di Dio”.

