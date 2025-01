Ancora un tentativo di furto al centro anziani di San Bassano, in via Roma 90, uno stabile di proprietà del Comune. E’ accaduto nella notte tra lunedì e martedì. Alcuni ignoti, con il favore delle tenebre, hanno provato ad entrare nella sala adiacente il municipio, forzando i sistemi di ingresso. Disturbati dal passaggio di alcuni cittadini, hanno rinunciato al colpo.

“E’ una vergogna – ha commentato il sindaco Giuseppe Papa – soprattutto perché all’interno del centro anziani non ci sono denaro o beni di valore. Ora faremo in modo di attenzionare maggiormente la situazione, anche con ulteriori attività di controllo”.

Come confermato anche dal primo cittadino, del fatto sono già stati informati sia i carabinieri che la polizia locale, che analizzeranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare i responsabili. Non si tratta di un caso isolato: è infatti la terza volta, tra il 2024 e i primi giorni del 2025, che i ladri tentano di entrare nella sala comunale, per fortuna senza mai riuscire a portare a termine il colpo.

Andrea Colla

