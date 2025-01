“Le Forze dell’Ordine, le Forze Armate e la Polizia Locale rappresentano il baluardo della sicurezza e della libertà per i cittadini della Lombardia e di tutta Italia. A loro va il nostro sincero ringraziamento e il pieno sostegno per l’impegno quotidiano che garantisce ordine e serenità alle nostre comunità, spesso a costo di enormi sacrifici personali.” Lo dichiara Marcello Ventura, consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia, a margine della presentazione della mozione promossa dal gruppo consiliare di FDI a sostegno delle Forze dell’Ordine.

“La dedizione, il coraggio e la professionalità dimostrati ogni giorno dagli uomini e dalle donne in divisa sono un esempio per tutti noi. Non possiamo dimenticare i rischi che affrontano e i sacrifici che compiono per tutelare la sicurezza dei cittadini e il prestigio delle istituzioni, sia a livello nazionale che internazionale”, prosegue Ventura.

La mozione, approvata dal Consiglio regionale pone l’accento sui gravi episodi di violenza contro le Forze dell’Ordine registrati recentemente in varie città italiane, tra cui Milano, Torino, Bologna e Busto Arsizio. “Questi atti di violenza e vandalismo non solo compromettono la sicurezza delle nostre città, ma rappresentano un inaccettabile affronto al lavoro prezioso e insostituibile svolto dalle Forze dell’Ordine. Regione Lombardia condanna fermamente tali episodi e ribadisce la necessità di garantire la massima tutela a chi ogni giorno lavora per la nostra sicurezza,” aggiunge Ventura.

Ventura richiama inoltre le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Come ricordato dal Capo dello Stato, le Forze dell’Ordine sono un presidio fondamentale della libertà e della democrazia. Il nostro compito, come rappresentanti delle istituzioni, è di supportarle con azioni concrete, riconoscendo il loro valore e garantendo le risorse necessarie.”

Infine, il consigliere Ventura sottolinea l’impegno della Regione Lombardia: “Continueremo a fare tutto il possibile per sostenere queste donne e uomini straordinari, che rappresentano il cuore pulsante della sicurezza e della legalità. La mozione approvata è un gesto concreto che testimonia la nostra vicinanza e il nostro rispetto per il loro lavoro. Fratelli d’Italia, a differenza di altre forze politiche, ha sempre assunto una posizione chiara e senza zone grigie: noi siamo dalla parte di chi indossa una divisa, perché quelle divise e quei colori rappresentano lo Stato di fronte a ogni cittadino, soprattutto a sua tutela”, conclude.

