Chiesa di Sant’Abbondio gremita di fedeli martedì sera, inclusi numerosi giovani, per la Veglia ecumenica promossa dalle confessioni cristiane presenti sul territorio cremonese nell’ambito della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani che nell’emisfero settentrionale si celebra dal 18 al 25 gennaio rimarcando la comune Professione di Fede.

Il tema del 2024, dal versetto del Vangelo di Giovanni “Credi tu questo?”, era un omaggio al Concilio di Nicea del quale ricorre il 1.700° anniversario; un’occasione per riflettere sul Credo formulato proprio in quel primo Concilio Ecumenico e ancora oggi comune alle diverse confessioni cristiane dunque simbolo di unità.

Oltre al vescovo Antonio Napolioni in rappresentanza dalla Chiesa Cattolica, hanno partecipato alla Veglia il pastore Nicola Tedoldi per la Chiesa Metodista di Parma-Mezzani, il pastore Giovanni Caccamo della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno, i padri Gabriel Pandrea e Constantin Munteanu della Chiesa Ortodossa Romena, don Gabriel Ionut Giurgica assistente spirituale della comunità cattolica romena di Cremona.

Dopo le letture, i concelebranti sono intervenuti per una riflessione sulla Parola di Dio poi la Veglia è proseguita alternando momenti di preghiera e di canto; partecipare all’iniziativa è stata anche per l’assemblea testimonianza di una fede viva in gioiosa condivisione.

Il servizio con l’intervista a mons. Napolioni: https://youtu.be/m0SPy3lnFI

© Riproduzione riservata