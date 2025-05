Cremona Circuit porta bene all’Italia: e dopo che l’Inno di Mameli per tre volte ha risuonato nel 2024 per le tre vittorie di Petrucci in Superbike, stavolta il tricolore sventola per Roberta Ponziani, che ottiene la sua prima vittoria nel Mondiale e lo fa a spese della favoritissima Maria Herrera, leader della classifica iridata.

Duello appassionante fino alla fine, anzi fino all’ultimissima curva, quando Ponziani trova la forza di superare Herrera, precedendola così al traguardo. Sono dunque italiani i primi 25 punti assegnati con gara-1 femminile, in attesa alle ore 14 di gara-1 Superbike, con Bulega che parte in pole davanti a Sam Lowes e a Razgatioglu.

