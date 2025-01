Avvicinare i ragazzi all’economia reale, con un esperto d’eccezione. Obiettivi importanti, alla base dell’incontro dal titolo “Fisco e Costituzione” tenutosi nell’aula magna del Ghislieri di Cremona nella mattinata di mercoledì, che ha riportato all’ombra del Torrazzo l’economista e avvocato Ernesto Maria Ruffini, palermitano, 56 anni, per anni e fino a dicembre 2024 alla direzione dell’Agenzia delle Entrate e, prima ancora, di Equitalia.

Durante l’appuntamento, durato un paio d’ore, ha voluto dialogare con gli studenti sul cocente tema delle tasse e dell’evasione fiscale, tra teoria e aspetti concreti della vita quotidiana.

“Vengo ad ascoltare e a sollecitare qualche riflessione – ha commentato Ruffini – da parte di quelli che sono cittadini italiani, che sono ormai maggiorenni e si avvicinano al mondo del lavoro. Fuori da questa scuola, c’è un mondo che li aspetta e bisogna pertanto iniziare a raccontare loro anche come funziona la nostra comunità e come viene finanziata, attraverso il pagamento delle imposte e delle tasse; è un buon modo di provare a fare educazione civica”.

Da parte dei ragazzi, grande partecipazione e attenzione. “Un incontro importante – ha confermato Ferat Berisa, studente del Ghisleri – perché avere una preparazione su tematiche come la fiscalità permette anche di non commettere errori in futuro; questo perché talvolta gli sbagli arrivano dall’ignoranza”.

L’incontro organizzato dall’Istituto Tecnico Economico Cittadino rientra nel programma PESES dell’Università Cattolica che vede tra i promotori il cremonese Carlo Cottarelli.

“È un servizio che lui ha immaginato – ha concluso Ruffini – per avvicinare le scuole e i cittadini, ragazze e ragazzi alle istituzioni, attraverso quelle che possono essere racconti, testimonianze di chi le istituzioni le ha servito e le continua a servire”.

© Riproduzione riservata