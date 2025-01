Rimodulata l’imposta di soggiorno a Cremona,: per campeggi e ostelli si passa da 1,50 a 2,50 euro, mentre per tutte le altre tipologie di struttura si va da 2 a 3 euro. Gli aggiornamenti partiranno dal 1 aprile e saranno applicati dal secondo semestre del 2025, così da permettere un’informazione accurata degli operatori. Resta invariato a tre il numero delle notti per le quali è dovuta. La decisione è stata presa dalla Giunta su proposta dell’assessore al Turismo Luca Burgazzi.

L’imposta naturalmente è rivolta a tutte quelle persone che non sono residenti nel comune di Cremona e che soggiornano in una delle strutture ricettive o abitazioni destinate alla locazione breve, con tutta una serie di eccezioni e deroghe: non sarà dovuta, ad esempio bambini e ragazzi minori di 14 anni, forze dell’ordine, autisti di pullman, accompagnatori turistici, guide turisti, persone con disabilità.

L’aggiornamento è frutto di una serie di valutazioni relativamente agli introiti registrati dal 2022 ad oggi, alle caratteristiche degli afflussi turistici che caratterizzano la città, unitamente sulle progettualità in fase di elaborazione per il breve, medio e lungo periodo legate all’attuazione del Piano Strategico di Sviluppo Turistico del Comune di Cremona. Tali considerazioni sono state condivise con i referenti del comparto ricettivo maggiormente rappresentativo, che si sono detti favorevoli all’aggiornamento.

“A seguito di confronti tra Amministrazione comunale e Federalberghi, si è ritenuto, in piena condivisione, anche a fronte dell’istituzione della Destination Management Organization (Dmo) Visit Cremona, di aggiornare l’imposta di soggiorno in modo da avere più risorse per promuovere il turismo sulla città e territorio, con l’obiettivo di accrescere ulteriormente i flussi di visitatori provenienti dall’Italia e dall’estero” commentano l’assessore Burgazzi e Alessandra Cattaruzzi presidente di FederAlberghi Cremona.

Ogni anno i proventi dall’imposta di soggiorno vengono utilizzati per investimenti rivolti allo sviluppo turistico e per la promozione della città sempre in ambito turistico.

Silvia Galli

