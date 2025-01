Si è spento a Cremona il maestro Francesco Bazza, molto conosciuto in città grazie alla sua lunga carriera nel mondo della musica. È stato per lungo tempo maestro in diverse scuole elementari cittadine e della provincia di Cremona, tra cui la scuola Monteverdi. La grande passione per la musica lo ha sempre accompagnato, e per tantissimi anni ha militato nel gruppo “The Music Moment”. Ha concluso la sua carriera al Cpia di Cremona, tenendo corsi di musica in carcere. Le esequie verranno celebrate giovedì mattina alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Bassano, suo paese di origine.

