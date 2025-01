Quasi quattro milioni di euro in sanzioni: questo quanto notificato dal Comune di Cremona nel 2024, come emerge da una determina dirigenziale. A fronte di una previsione di 4,351 milioni, l’incasso è stato invece di 3,955 circa, in crescita comunque rispetto ai 3,912 del 2023.

Il settore che la fa da padrone è sempre quello delle contravvenzioni per inosservanza delle norme sulla circolazione stradale, che è costata ai cremonesi 2,725 milioni, e alle imprese circa 729mila euro. Segue l’eccesso di velocità: i Cremonesi dovranno pagare multe per 120mila euro, e le imprese per 22.782 euro.

Il non rispetto dei regolamenti comunali costa invece 38mila euro ai cittadini e 9mila euro alle aziende.

Non mancano poi i trasgressori alle norme di nettezza urbana, che sono soprattutto coloro che compiono l’abbandono indiscriminato di rifiuti: per questi soggetti le sanzioni elevate sono pari a 33mila euro. In questo caso sono state più le aziende ad aver commesso gli illeciti, rispetto ai privati cittadini.

Laura Bosio

