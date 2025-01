Si è tenuta giovedì mattina in Commissione IV, Attività Produttive, presieduta dal consigliere regionale Marcello Ventura, la votazione sul parere relativo al “Piano intermedio della promozione turistica e dell’attrattività”, relatrice del provvedimento il consigliere regionale, Paola Bulbarelli, di Fratelli d’Italia, alla presenza dell’Assessore regionale al Turismo, marketing territoriale e moda Barbara Mazzali.

“I dati dimostrano in modo inequivocabile l’efficacia delle politiche nazionali e regionali adottate e il forte interesse per i nostri territori, non solo dal punto di vista del turismo di prossimità, ma connotato da ampia presenza internazionale – ha commentato il presidente Marcello Ventura – Secondo l’ultimo World Tourism Barometer pubblicato a settembre 2024 dall’UNWTO, gli arrivi turistici internazionali hanno raggiunto il 96% dei livelli pre-pandemia nel periodo gennaio-luglio 2024. Nel corso dell’anno 2023, il settore turistico ha registrato una significativa ripresa con un totale di oltre 134 milioni di arrivi e 451 milioni di presenze negli esercizi ricettivi presenti sul territorio nazionale”.

Ha continuato Ventura: “Il trend di crescita evidenzia come nel corso dell’anno 2023, il settore turistico abbia registrato una significativa ripresa, con un totale di oltre 134 milioni di arrivi e 451 milioni di presenze negli esercizi ricettivi presenti sul territorio nazionale. Questo dato rappresenta un incremento di circa 16 milioni di arrivi in più rispetto al 2022 (+13,4%) e segna, per la prima volta, un superamento dei livelli di presenza pre-pandemia, i quali ammontavano a 436,7 milioni nel 2019, indicando, quindi, un incremento di oltre 14,5 milioni di presenze. I dati Istat per il 2023 confermano per l’Italia quanto già rilevato a livello internazionale sull’andamento del turismo, cioè un incremento complessivo delle presenze turistiche del 9,5%, con un rilevante aumento del 14,7% per i visitatori internazionali e una diminuzione intorno al 2% per i turisti domestici rispetto allo stesso periodo del 2022. In Lombardia è stato registrato un totale di 18,6 milioni di arrivi e pernottamenti pari a quasi 51 mili

Nel corso della seduta, il consigliere regionale Paola Bulbarelli, relatrice del provvedimento, ha così precisato: “Lombardia è pianura, tre parole che sono la colonna portante del mio fare politico sul territorio di quella parte di regione che, sempre più, ha bisogno di attenzioni. Ho ritenuto opportuno porre un accento affinchè siano sviluppate maggiormente strategie turistiche orientate alla diffusione e alla conoscenza dei luoghi e degli itinerari di pianura. Un modo efficace per offrire diverse proposte favorendo, altresì, la destagionalizzazione dell’offerta turistica ed una più equa distribuzione dei flussi”.

Ha continuato Bulbarelli: “Il Piano conferma ad ogni livello la crescita di presenze e pernottamenti in Lombardia. Ritengo utile evidenziare un dato su tutti ovvero quello relativo al 2023, che dimostra come il turismo in Lombardia abbia fatto registrare un deciso balzo in avanti con un più 16,8% di pernottamenti e quindi il superamento dei risultati raggiunti nel 2019, l’anno d’oro pre-pandemia. Molto apprezzabili sono anche le prime stime dei dati 2024, che nel rapporto nelle nostre mani nel periodo gennaio-luglio 2024 hanno mostrato una crescita di presenze pari ad un + 11,7% rispetto al 2023”.

