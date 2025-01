Sanità, Polverini “Integrare sistema pubblico con privato accreditato”

ROMA (ITALPRESS) – “La prima preoccupazione degli italiani è quella della salute: si sentono scoraggiati di fronte a un sistema che, pur essendo tra i migliori del mondo, oggi non riesce più a far fronte a tutte le necessità. Sono troppo lunghe le liste di attesa, hanno difficoltà nei pronto soccorso, non ci sono medici: sono tante le lacune che in qualche modo bisogna colmare. Ma soprattutto c’è la necessità, oggi più che mai, di integrare davvero il sistema pubblico con quello privato accreditato, partendo dalle regioni dove il privato ha delle eccellenze straordinarie”. Lo ha detto Renata Polverini, presidente dell’associazione “Uniti nel Fare”, a margine dell’incontro “Sanità: un bene comune” a Roma.

xi2/fsc/gsl