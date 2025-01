La Federazione Pensionati Cisl Asse del Po si prepara al Congresso del 13 e 14 marzo con un fitto calendario di quindici assemblee, per eleggere i delegati, nei territori di Cremona e Mantova. Durante tutto il mese di gennaio, il Segretario Generale Franco Mosetti e i Segretari Provinciali Cesira Chittolini e Fabrizio Pedroni incontreranno gli iscritti in diverse località: Viadana, Suzzara, Casalmaggiore, Crema, Soresina e Asola, oltre a Cremona, dove l’assemblea si è svolta venerdì scorso. La partecipazione è in aumento del 20% rispetto alle assemblee dell’ottobre del 2021, gli iscritti da rappresentare sono oltre 24mila.

Franco Mosetti, Segretario Generale, spiega: “Ogni quattro anni organizziamo il nostro Congresso per fare il punto sulla situazione, analizzare l’organizzazione, valutare il lavoro svolto e riflettere su come sono stati difesi i valori del sindacato e tutelati i pensionati. Le assemblee territoriali sono un’occasione importante per confrontarsi direttamente con gli iscritti su temi cruciali come pensioni, costo della vita, inflazione, bollette, sanità e servizi di cura e prevenzione. Inoltre, ogni quattro anni si rinnovano le cariche sociali, eleggendo i delegati al Congresso e i nuovi componenti delle Rappresentanze Locali Sindacali”.

I delegati eletti, durante l’Assemblea a Cremona, sono: Enzo Angelo Belloni, Ermanno Bettoni, Rosita Boccalari, Mario Antonio Campari, Lorenzo Gizzi, Marco Goccini, Annamaria Luccarini, Dalmazio Maianti, Flora Agnese Mazzini e Fabrizio Pedroni. È stata eletta la Coordinatrice della Rls nella persona di Rosita Boccalari e la coordinatrice delle politiche di genere Anna Maria Luccarini.

I temi principali, discussi durante l’incontro, riguardano la manovra di bilancio, le pensioni, la sanità e il ruolo della Cisl nella società.

