Il latino dalle scuole medie è una novità dell’ultimissima ora, anche se resta la facoltà dei vari istituti di scegliere se adottare o meno l’insegnamento. Il latino per tutti, o almeno per chi vuole impararlo, è invece un corso che ritorna a distanza di una decina d’anni dall’ultima volta. Per ogni età e non necessariamente per gli studenti: è partito il nuovo corso al Liceo Manin di Cremona. A tenerlo il professor Luca Bernabè, con le iscrizioni che sono ormai agli sgoccioli. G.G.

