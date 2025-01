Attività internazionali in programma nel 2025 per il Consorzio Liutai “Antonio Stradivari”, costantemente impegnato nella promozione della liuteria cremonese che ancora oggi si contraddistingue per la qualità della produzione.

A febbraio una rappresentanza dell’ente sarà a Los Angeles, parteciperà poi ad una fiera a Norimberga e quindi farà tappa in due aree del mondo potenzialmente rilevanti in chiave commerciale per il futuro: Australia e Canada.

Le attività del Consorzio proseguono poi fra impegni sul territorio come la partecipazione alla fiera Cremona Musica e appuntamenti all’estero organizzati in collaborazione con istituzioni del settore quali l’Accademia Stauffer con cui già lo scorso anno l’ente aveva attivato un interessante progetto culturale in Giappone.

L’obiettivo è valorizzare l’artigianato musicale cremonese, mostrando il percorso sviluppato all’ombra del Torrazzo dal sommo liutaio fino ai Maestri contemporanei. Una strategia, insieme ad altre misure, per contrastare la flessione del mercato dovuta alle recenti problematiche sorte sullo scacchiere geopolitico globale.

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata