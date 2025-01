Opportunità per chi cerca lavoro il 29 gennaio a Cremona: e-work – gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per aziende e multinazionali – organizza un Recruiting day per la selezione di personale, specializzato e non, da inserire presso aziende di Cremona e provincia.

Sono 50 le posizioni lavorative aperte per le quali si procede alle selezioni. Tra le figure richieste dalle aziende del territorio: operai per il settore alimentare, impiegati contabili, manutentori meccanici, operatori cnc (tornitore e fresatore), manutentori elettrici, operai addetti alla termoformatura, operai metalmeccanici e conduttori tecnici di linea. Si selezionano, inoltre, autisti, magazzinieri. Numerosi i profili ricercati per il settore sanitario (Asa/Oss e infermieri professionali).

“Il mercato del lavoro a Cremona sta attraversando una fase di trasformazione, con diverse opportunità di crescita in settori strategici per l’economia locale. Le imprese del territorio stanno investendo in innovazione e ricerca di nuove figure professionali per sostenere lo sviluppo” dichiara Mirko Pesenti, Sales Account Manager dell’e-workhub di Cremona. “L’agroalimentare è un comparto trainante, con forte domanda di esperti del settore. Le P.M.I. e l’industria manifatturiera, grazie agli investimenti in Industria 4.0, richiede competenze in automazione e meccanica. Anche il settore sanitario è in crescita, spinto dall’invecchiamento della popolazione, con una forte richiesta di infermieri, operatori sociosanitari ed educatori. Il mercato del lavoro cremonese – conclude Pesenti – offre dunque numerose opportunità per chi è pronto a coglierle, puntando su settori in espansione e sviluppando le competenze richieste dalle aziende del territorio”.

Il Recruiting Day si terrà dalle ore 9 alle ore 18 presso l’e-workhub di Cremona in Via Dante, 86. Durante la giornata, i candidati interessati a valutare nuove opportunità lavorative, avranno la possibilità di conoscere nel dettaglio le posizioni aperte, consegnare la propria candidatura e sostenere un primo colloquio con i selezionatori di e-work.

Per partecipare al Recruiting Day sarà necessario procedere all’iscrizione che dovrà avvenire entro le ore 12 di martedì 28 gennaio, online, accedendo al portale e-work, tramite il link: https://www.e-workspa.it/recruiting-day-2025/, oppure contattando l’e-workHub di Cremona via mail welcome.cremona@e-workspa.it o chiamando al numero: 0372.23494.

A iscrizioni concluse, i candidati saranno successivamente contattati dai recruiter e-work per fissare l’orario del colloquio.

