Cena speciale giovedì sera nel Seminario di Cremona, con l’iniziativa promossa dall’Ufficio Pastorale Scolastica della Diocesi cui hanno aderito oltre 200 insegnanti delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado del territorio, che hanno incontrato il vescovo Antonio Napolioni.

L’idea, spiegano i coordinatori, è sorta partendo da una constatazione: che di scuola si parla spesso, ma per lo più in negativo o dal punto di vista meramente tecnico, mentre stavolta si è deciso di affrontare ciò che non funziona ritrovando però al contempo le motivazioni che hanno spinto ciascun docente a intraprendere la professione, con l’auspicio di rafforzare in questo modo la fiducia nel futuro. Perché l’insegnamento non è soltanto un lavoro, è anche una vocazione.

Così, dopo i saluti di benvenuto di mons. Napolioni, si sono alternati al microfono fra una portata e l’altra diversi docenti che hanno condiviso esperienze e provocazioni per stimolare il dialogo nei diversi tavoli. Una formula apprezzata dai partecipanti, che hanno raccolto l’invito a sedersi accanto a persone sconosciute mettendo a frutto l’occasione di confronto. È già in previsione di organizzare altri eventi in futuro.

Il servizio di Federica Priori

