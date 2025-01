I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Cremona e quelli della Stazione di Cremona hanno dato esecuzione a un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Dolj (Romania) nei confronti di un uomo di 31 anni, ricercato perché già colpito da un mandato di cattura preventivo per tratta di esseri umani.

L’attività d’indagine era partita dai Carabinieri di Cremona nel febbraio del 2021 quando era stata presentata la denuncia di scomparsa di una donna la quale, a detta di un suo parente, era vittima di sfruttamento della prostituzione in un appartamento da parte di un connazionale residente a Cremona. I Carabinieri avevano eseguito un immediato riscontro, accertando la presenza in quell’abitazione non solo della donna segnalata come scomparsa, ma anche di un’altra connazionale.

Condotte in caserma, le due donne avevano confermato di essere vittima di sfruttamento della prostituzione da parte di due connazionali, tra cui il 31enne, i quali le avevano condotte in Italia nella seconda metà di dicembre del 2020, pagando loro il biglietto aereo e spostandole in più località del nord Italia fino ad arrivare a Cremona. A seguito delle loro denunce era stata avviata un’attività d’indagine che aveva consentito di individuare gli annunci pubblicati sui siti specializzati presenti in web e di identificare i clienti, i quali avevano confermato di aver usufruito delle prestazioni a pagamento delle due donne.

Dopo i necessari riscontri, i due sfruttatori erano stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per sfruttamento della prostituzione e violenza privata. Nel frattempo, tenuto conto che gli sfruttatori avevano minacciato le famiglie delle donne in Romania, della vicenda era stata informata l’Autorità Giudiziaria rumena che aveva a sua volta avviato le indagini. Infatti, le due donne erano state reclutate in Romania e portate in Italia dai due uomini che l’Autorità Giudiziaria rumena aveva indagato per tratta di esseri umani, reato commesso in Romania.

A fine ottobre scorso, nei confronti del 31enne era stato emesso un mandato di cattura preventivo, ma in Romania non era stato trovato. Di conseguenza, a metà novembre scorso, era stato emesso un mandato di arresto europeo ed erano stati informati i Carabinieri di Cremona che avevano svolto le indagini. L’uomo era stato cercato nella sua abitazione e in altri luoghi che era solito frequentare, ma non era stato individuato. Sembrava che si fosse trasferito altrove, invece la mattina del 23 gennaio i Carabinieri del Nucleo la hanno stato accompagnato al carcere di Cremona dove si trova a disposizione della Corte d’Appello di Brescia che dovrà decidere sulla sua estradizione verso la Romania.

