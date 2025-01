L’istituto tecnico Torriano è Abb Robotics Education Lab. Si tratta di un ambizioso programma che mira a trasformare le scuole in tutta Italia in centri di formazione all’avanguardia nel campo della robotica.

A partire da inizio 2025, le scuole che soddisfano specifici requisiti possono diventare gli innovativi Abb Robotics Education Lab. Questi laboratori saranno equipaggiati con le ultime tecnologie e risorse fornite da Abb, creando un ambiente stimolante e all’avanguardia per studenti e insegnanti.

Ad annunciare la n ovità per il Torriani, sono il prof. Massimo Denti dell’Indirizzo Automazione del Torriani e la dirigente Simona Piperno. Un importante traguardo per la scuola: “Si tratta dell’avanguardia della formazione nel campo della robotica. Al momento questa formazione rivolta a studenti e docenti avviene nelle ore curricolari di automazione e in un corso pomeridiano finanziato con il Pnrr che ha come obiettivo la partecipazione al contest Abb Robocup” evidenziano i docenti.

“Abb Robocup è un evento che vede coinvolte diverse scuole italiane ed estere e vuole essere una occasione per la crescita umana e professionale dei nostri studenti attraverso l’applicazione di competenze pratiche acquisite durante il percorso scolastico, in un contesto stimolante di confronto ed equilibrata competizione” continuano Piperno e Denti.

La manifestazione si inserisce in un progetto più ampio che vede l’istituto Torriani e Abb Italia collaborare già dal 2018 quando, con il patrocinio di Fondazione Cariplo, Abb aveva donato alla scuola un robot industriale offrendo da allora corsi di formazione e certificazione che danno la possibilità agli studenti di acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro in riferimento a figure professionali molto ricercate: progettista e programmatore di isole robotizzate.

La gara avrà luogo in due momenti: una fase preliminare che si svolgerà a distanza e che vedrà coinvolti 13 studenti dell’istituto ed una fase finale che riunirà la rappresentanza di tutte le scuole partecipanti, in un evento dedicato presso l’Innovation District Kilometro Rosso di Bergamo, il prossimo 21 maggio.

“Grazie alle dotazioni all’avanguardia e alla presenza di docenti qualificati, i laboratori della scuola possono offrire a studenti e docenti, un ambiente stimolante e all’avanguardia per il conseguimento di competenze pratiche e teoriche per affrontare al meglio le sfide del futuro” conclude Denti.

