Si attende solo la formalità del voto, che terminerà nella giornata di domenica, per l’elezione di Michele Bellini come nuovo segretario provinciale del Pd, dopo le dimissioni di Vittore Soldo.

“È un momento molto importante perché è la fine di un ciclo, quello che è stato rappresentato dalla mia reggenza. Ora passiamo il testimone a Michele Bellini, un nome a cui siamo arrivati con una posizione unitaria”.

“È una cosa molto importante, perché testimonia la bontà della discussione interna che poi ha trovato una sintesi.

È l’oxxasione per rilanciare l’azione politica, riorganizzarai, guardarsi in faccia e capire cosa abbia funzionato e cosa no. È importante perché Michele, in un momento come questo in cui ci sono criticità e complessità, è una persona che ha grandissime competenze, una grande esperienza, una grande capacità di ascolto.

Credo che lui metterà in campo una grande azione di ascolto, e poi riuscirà a organizzare la federazione in modo tale che questo partito, la sua comunità, i suoi dirigenti e gli amministratori riescano a essere molto più efficaci. Abbiamo l’ambizione di voler rendere migliore, più equa, più democratica, più solidale la società di domani” conclude Soldo.

