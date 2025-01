Avvenuta all’inizio della settimana la consegna dei lavori alla ditta appaltatrice, sono iniziati nei giorni scorsi gli interventi propedeutici all’allestimento dei cantieri per la sistemazione della viabilità di via del Porto e largo Marina d’Italia e per la riqualificazione di largo Moreni, quest’ultima volta alla realizzazione di una rotatoria che favorirà la moderazione della velocità e migliorerà il flusso della circolazione.

La realizzazione di questi due importanti progetti, inizialmente finanziati attraverso il bando PINQuA (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare) e successivamente rientrati nel Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), vedono un investimento complessivo di circa 1,9 milioni di euro, di cui 460mila euro per via del Porto e largo Marinai d’Italia e oltre 1.400.000 euro per largo Moreni.

Per quanto riguarda il primo progetto, i lavori si protrarranno sino a primavera inoltrata, mentre per largo Moreni (dove sarà attuata la modifica geometrica dell’area per ottenere una rotatoria con isola centrale a forma circolare e un anello a sezione costante in larghezza) la fine dei lavori è prevista nella prima metà del mese di agosto.

LE FASI DEI LAVORI E LE MODIFICHE VIABILISTICHE

Gli interventi verranno eseguiti per fasi, già ben definite, così da ridurre il più possibile i disagi alla circolazione e alla viabilità della zona: infatti, nei giorni successivi alla data di consegna, gli addetti della ditta appaltatrice si sono subito messi all’opera strutturando tre aree di cantiere che, per tutto il tempo della loro durata, impatteranno solo marginalmente sulla viabilità.

Terminata questa fase propedeutica, ci sarà l’avvio vero e proprio dei lavori che comporterà inevitabilmente alcune modifiche all’attuale assetto viabilistico. Per quanto riguarda largo Moreni, il transito non verrà mai interrotto, sia in ingresso che in uscita dalla città, sono però previste alcune deviazioni, indispensabili per la realizzazione delle opere come da progetto, e tali da consentire la circolazione nella zona circostante.

Sempre per ridurre al minimo i disagi, via del Porto, diversamente da quanto inizialmente previsto, non sarà chiusa alla circolazione, ma resterà sempre aperta con doppio senso di marcia. Verrà infatti rimosso il cordolo che delimita la pista ciclabile e saranno realizzate due corsie che affiancheranno l’area di cantiere dove avverranno gli interventi di risagomatura degli stalli di sosta, ora a pettine, e che saranno posti longitudinalmente, e la creazione del marciapiede – lato piazzale Atleti Azzurri d’Italia – attualmente assente. L’area centrale della rotatoria sarà mantenuta a verde. (VEDI MAPPA VIABILITA’ TEMPORANEA)

Tutti gli stalli di sosta saranno realizzati con pavimentazione drenante e quella stradale sarà sostituita con una nuova. Per tutta la durata del cantiere, i pedoni e i ciclisti, provenienti dalla città e diretti a largo Marinai d’Italia, dovranno procedere sul percorso alternativo via del Sale, lungo Po Europa e viceversa, quelli provenienti dalla sponda piacentina, superato il ponte, dovranno invece svoltare per via Pietro Bortini.

“Questi importanti lavori di riqualificazione della viabilità metteranno in sicurezza la circolazione di auto, ciclisti e pedoni in una zona della città molto utilizzata per gli spostamenti urbani e, allo stesso tempo, punto nevralgico per l’ingresso e l’uscita dalla città” dichiara l’assessore alla Mobilità Luca Zanacchi. “Ringrazio i tecnici per il lavoro svolto fino ad ora e per avermi affiancato nell’importante fase di ascolto e coinvolgimento delle realtà associative e imprenditoriali più prossime all’area dei cantieri. Siamo consapevoli che questi lavori, nonostante le attenzioni messe in atto, avranno una ricaduta sulla viabilità, ma siamo altresì consapevoli che le migliorie individuate permetteranno una maggiore sicurezza sia per gli automobilisti che per l’utenza più debole”.

COME DIVENTERA’ LARGO MORENI

COME DIVENTERA’ VIA DEL PORTO

