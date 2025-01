Sono passati sette anni da quel 25 gennaio 2018, giorno in cui un treno regionale, partito da Cremona in direzione Milano Porta Garibaldi, ha deragliato nella stazione ferroviaria di Pioltello Limito, causando quarantasei feriti e tre vittime.

In mattinata, i sindaci di Capralba e Caravaggio, Damiano Cattaneo e Claudio Bolandrini, hanno onorato la memoria delle tre donne scomparse nell’incidente, in quanto residenti nei due comuni. Alessandra Rampini, trentanovenne di Capralba, a cui è stata dedicata la pietra d’inciampo nella stazione del paese cremasco, è stata omaggiata con la deposizione di due fiori alle 7.45; mentre Pierangela Tadini e Ida Milanesi erano residenti a Caravaggio e sono state ricordate allo stesso modo nella stazione della cittadina Bergamasca.

Alle 8.30 verrà svolta la messa in suffragio delle vittime nella chiesa dell’ex Conventino in via Griala a Caravaggio e, al termine, andrà in scena il corteo che si recherà al memoriale collocato in via Cavenaghi. Alle funzioni presenti anche il consigliere regionale Pd Matteo Piloni e la consigliera comunale di Crema Nancy Pederzani.

“Siamo qui per ricordare Alessandra, Ida e Pierangela e per chiedere giustizia – hanno affermato all’unisono i due sindaci – a distanza di sette anni è bene far luce su quanto accaduto. Ogni anno vogliamo rinnovare il nostro cordoglio ai parenti delle vittime, affinché sentano la nostra vicinanza”.

© Riproduzione riservata