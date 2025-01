Lutto nel mondo dell’agricoltura per la scomparsa di Italo Soldi, padre del presidente della Libera Agricoltori, Cesare Soldi. L’imprenditore agricolo si è spento all’età di 90 anni, dopo una lunga malattia, lasciando la moglie Mirella Pini, i figli Cesare, Anna e Giacomo.

Nato a Derovere nel 1934, si era diplomato all’istituto tecnico commerciale Beltrami, e successivamente laureato in economia e commercio all’università di Parma. Dopo il servizio militare era entrato nell’azienda agricola di famiglia, e aveva iniziato a collaborare con importanti realtà, come il Consorzio Agrario e successivamente, per 30 anni, con il Consorzio di bonifica Dugali, di cui era diventato poi presidente nel 2003.

Le esequie verranno celebrate lunedì 27 gennaio alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Derovere. La camera ardente sarà allestita nell’ospedale Maggiore di Cremona domani, domenica 26 gennaio, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, e lunedì dalle 8.

