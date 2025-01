La Rocca sforzesca di Soncino apre le porte al regno della Fantasia con Soncino Fantasy 2025, un evento che fa rivivere ai suoi spettatori le più famose saghe fantasy che hanno accompagnato l’infanzia e l’adolescenza di diverse generazioni.

L’Associazione Castrum Soncini, in collaborazione con la coop. Il Borgo e con il patrocinio del Comune di Soncino, svelano al pubblico alcune novità dell’edizione 2025. Fra tutte, un gioco di ruolo dal vivo e uno spazio di ricostruzione medioevale all’interno della Rocca sforzesca. Resta costante, invece, l’animazione dedicata ai più piccoli e gli spettacoli di falconieri, musici e giullari, oltre al mercato fantasy. Sempre presente la zona ristoro con succulente degustazioni. Si parte venerdì 25 aprile alle 10.00 con l’apertura dei cancelli e un ricco programma in compagnia di una decina di gruppi di artisti che a turno si esibiranno durante tutto l’arco della giornata fino alla chiusura delle ore 19.00. Gli organizzatori non vogliono svelare troppo, tutti gli artisti e i dettagli di Soncino Fantasy 2025 verranno comunicati sulle pagine social Terre del Drago e Castrum Soncini.

