La Juvi non si ferma e batte anche Orzinuovi. Al PalaBertocchi finisce 89 a 88 per la Ferraroni con un super Eddy Polanco, autore di 23 punti, 7 assist e 6 rimbalzi per 36 di valutazione finale, bene anche Bertetti con 21 punti e un 5/9 dal perimetro che conferma il felice momento dalla distanza.

Cremona parte subito forte nel primo quarto provando a spaventare gli avversari che si trovano subito a rincorrere. Nel finale di quarto il Gruppo Mascio si riavvicina fino al -1 (21-22), poi Barbante e Bertetti con una tripla ciascuno e Tortù dall’area chiudono il quarto sul 21 a 30, nuovo massimo vantaggio di Cremona che fa esordire in nuovo arrivato Ivan Almeida.

Orzi non ci sta e con un’altra folata si riavvicina pericolosamente (33-35) in avvio di secondo periodo, ma il solito Polanco dimostra di essere in un’altra delle sue migliori serate e dall’angolo segna la tripla del 33 a 38. I cinque punti di vantaggio restano immutati per gran parte del secondo periodo, poi l’americano dominicano allunga ulteriormente portandosi a 19 punti a referto per il 43 a 50, con cui le squadre rientrano negli spogliatoi.

La Juvi resta avanti anche in avvio di terzo, cercando di difendere il vantaggio dalle incursioni di Williams e compagni. E mentre gli oroamaranto sfiorano la doppia cifra, Orzinuovi ritrova fiducia e si riporta in partita nel finale di quarto, trascinati da Williams e Bossi. Bertini scatena il PalaBertocchi dal perimetro per il +1 di Orzi (65 a 64) su cui Luca Bechi chiama time out. il terzo si chiude con il Gruppo Mascio in vantaggio 71 a 67.

Nel quarto e definitivo periodo Cremona trova subito il pareggio con Gianmarco Bertetti e lo stesso numero 8 di Cremona, con una bomba e un canestro dall’area, sette punti di fila, regala un nuovo vantaggio ai suoi 73 a 78. Il finale è per cuori forti con Cremona che cerca di mantenersi avanti e Orzinuovi che combatte su ogni possesso, fino a portarsi a un punto di distacco a pochi secondi dalla sirena. Gli ultimi istanti sembrano non passare mai e se Barbante fa tremare i cuori oroamaranto con 1/2 dalla lunetta, Bossi trova il ferro con la tripla che potrebbe regalare la vittoria ai bresciani. Polanco chiude la pratica segnando i due liberi che regalano la vittoria a Cremona, nonostante la tripla di Loro dalla sirena che fissa il risultato finale sull’88 a 89.

Cristina Coppola

