Con il 92,4% di preferenze, Michele Bellini è stato eletto nuovo segretario del PD Cremona dall’assemblea provinciale.

Nello specifico, il candidato unico del partito ha ottenuto 61 preferenze su 66 votanti; 4 le schede bianche, 1 nulla, con un’affluenza pari all’85,7%.

Bellini ha una lunga carriera politica alle spalle e prende il posto di Vittore Soldo, a capo del PD cremonese dal 2018, in seguito alle sue dimissioni per motivi personali.

Il politico aveva, nei giorni scorsi, ottenuto l’appoggio di 28 sindaci e amministratori di area democratica provenienti da tutto il territorio. “Una grande emozione, ci aspetta un lavoro importante e faticoso ma prendo il testimone da Vittore Soldo a cui sono grato per essere stato il primo mesi fa a propormi questa candidatura” ha detto “Da domani bisogna rimboccarsi le maniche e la prima cosa che farò è un giro in tutti i circoli per discutere le priorità del programma e come realizzarle”.

Michele Bellini , 33 anni, lavora come consulente politico. In precedenza ha lavorato nella direzione della Scuola di affari internazionali di Sciences Po a Parigi, dove si è specializzato in affari europei e diplomazia economica. Ha contribuito alla fondazione dell’Académie Notre Europe dell’Istituto Jacques Delors e ha organizzato diverse iniziative di cittadinanza attiva rivolte ai giovani. Dal 2021 al 2023 è stato il capo segreteria di Enrico Letta e durante il suo mandato si è occupato anche di innovazioni della partecipazione democratica. Oggi ricopre il ruolo di responsabile politiche europee del Partito democratico della Lombardia e a marzo 2024 ha pubblicato il suo primo libro, Salviamo l’Europa. Otto parole per riscrivere il futuro, edito da Marietti, presentato anche a Cremona in un affollato incontro il 2 marzo scorso nella sala della Società Filodrammatica.

Andrea Colla

