Il vecchio silos a testimonianza dell’attività zootecnica di un tempo è proprio davanti all’ingresso principale. Il recupero di una vecchia stalla alle porte di Cremona sulla via Postumia consente la nascita di un nuovo locale notturno e l‘idea è di aprire al massimo tra un mese. Si chiamerà Mob e dietro ci sono i ragazzi di APE?SI che dopo tanti eventi itineranti hanno deciso di far ballare i cremonesi in una struttura che viene così restituita alla città. Il progetto del Mob come rigenerazione territoriale e rigenerazione di un cascinale della città di Cremona, in via Postumia, è stato sicuramente stimolante ma estremamente impegnativo. L’approccio è sostenibile e l’invito è di raggiungere il locale in bicicletta: “Abbiamo una meravigliosa pista ciclabile che dal centro di Cremona, quindi da Piazza del Duomo, collega direttamente il locale” dicono “quindi sicurezza estrema sia in bicicletta che a piedi, sostenibilità ambientale e sicurezza perché è veramente protetta e realizzata bene”.

Il servizio di Giovanni Palisto

© Riproduzione riservata