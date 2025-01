Commozione, lacrime e una chiesa gremita, per dire addio ad un uomo che ha speso la sua vita per la famiglia e per l’agricoltura.

Un ultimo saluto sentito, quello che si è tenuto nella chiesa parrocchiale di Derovere, dove si sono celebrati i funerali di Italo Soldi, imprenditore agricolo e padre di Cesare, presidente della Libera Associazione Agricoltori, spentosi all’età di 90 anni dopo una lunga malattia. Lascia la moglie Mirella Pini e i figli Cesare, Anna e Giacomo.

Nato a Derovere nel 1934, si era diplomato all’istituto tecnico commerciale Beltrami di Cremona e in seguito laureato in economia a Parma.

Sin da giovanissimo era entrato nell’azienda di famiglia, collaborando anche con importanti realtà del territorio e del settore come il Consorzio Agrario e il Consorzio di bonifica Dugali, di cui era diventato poi presidente nel 2003.

Tanti i familiari, amici e conoscenti (molti dei quali rimasti sul sagrato) accorsi alla messa funebre celebrata dal sacerdote di Sospiro e dell’Unità Pastorale Madre Nostra don Ernesto Marciò, a cui hanno partecipato anche altri preti come don Federico Celini (attuale rettore del seminario vescovile) e Don Umberto Zanaboni.

