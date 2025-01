Prosegue negli uffici comunali di Cremona l’iter per l’affidamento dell’oasi felina di via Brescia, i cui lavori sono ormai ultimati da alcuni mesi e per la quale si è conclusa da poco la procedura di manifestazione di interesse avviata per cercare il futuro gestore. Che dovrà essere, come specificato dall’amministrazione, una associazione.

Nei prossimi giorni verrà approvata la determina comunale per dare il via alla procedura comparativa, nell’ambito della quale i partecipanti alla manifestazione di interesse verranno invitati a presentare una proposta concreta per la gestione. Il progetto verrà valutato secondo determinati criteri, e la gestione verrà assegnata a chi conquisterà il punteggio migliore. La speranza, come ha sottolineato l’assessore Simona Pasquali, è di riuscire ad affidare la struttura entro l’estate.

Come previsto nel progetto esecutivo, l’area è delimitata verso l’esterno da una recinzione antiscavalco e antifuga alta 2,50 metri. La struttura è suddivisa in cinque comparti che ospiteranno gli animali e dotata di un’area attrezzata con moduli prefabbricati per i diversi servizi: ingresso, magazzino attrezzi e deposito cibo, ufficio con spogliatoio e bagno per il personale, accoglienza dei nuovi arrivi con piccola infermeria animali sani e locale destinato a gatte con gattini, ambulatorio/infermeria e ricovero dei felini ammalati. Un’area a parte è stata realizzata per ospitare gli animali infetti.

L’area esterna è dotata di illuminazione per consentire quando necessario l’accesso al personale in qualunque ora.

