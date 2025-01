Nel Giorno della Memoria, molte sono le iniziative organizzate a Cremona e nel nostro territorio per ricordare. Tra gli eventi in programma, nel pomeriggio di oggi, 27 gennaio, è in programma il Concerto della Memoria, a cura di studenti e docenti del Conservatorio Monteverdi. Appuntamento alle 16.30 presso la Sala Dainotti della Biblioteca Statale di Cremona. Verranno eseguiti brani musicali legati alla tradizione colta e popolare del popolo ebraico. In particolare verranno eseguite musiche di compositori ebrei che si sono distinti lasciando un’impronta nel mondo musicale.

Inoltre, da oggi al 29 gennaio, ogni mattina si terranno invece proiezioni rivolte alle scuole del film documentario Liliana (Italia, 2024), al Cinema Teatro Filo di Cremona.

Martedì 28 gennaio (ore 21) presso la sala comunale di Stagno Lombardo, l’attrice cremonese Chiara Tambani metterà in scena lo spettacolo teatrale La scelta di Edith, dedicato a Edith Stein: filosofa, insegnante, relatrice, attivista per i diritti delle donne, Edith ha sempre vissuto in prima linea e con grande passione, dalle aule universitarie agli ospedali da campo della prima guerra mondiale.

A Soncino, in questi giorni, è invece partita la mostra itinerante della fondazione La Rosa Bianca, nella splendida cornice della ex Filanda Meroni (Museo della Stampa). Nella giornata di Martedi 28 gennaio, presso la sala Convegni, doppio appuntamento con il giornalista, scrittore, già direttore del quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige, “L’Adige”, Paolo Ghezzi, considerato uno dei massimi conoscitori della “Rosa Bianca”, che racconterà le vicende di quel gruppo di studenti che si ribellarono all’oppressione nazista. Al mattino (ore 10) l’incontro è riservato agli studenti dell’I.C. Giovanni XXIII di Soncino e la sera (ore 21) aperto a tutti.

Lunedì 3 febbraio alle ore 10.30 il Teatro Ponchielli accoglierà le sorelle Tatiana e Andra Bucci, accompagnate dallo storico triestino Tristano Matta. L’incontro è riservato agli studenti delle scuole superiori. Deportate da Fiume all’età di sei e quattro anni, insieme a tutti i loro cari, sono tra le poche decine di bambini sopravvissuti, ne furono deportati oltre 230.000 da tutta l’Europa. lb

