Cremona Contemporanea – Art Week cerca volontari per l’edizione 2025: le attività dei volontari si svolgeranno dal 23 maggio al 2 giugno, dalle ore 10 alle 19. I volontari potranno prenotarsi per turni di 2 ore o più, scegliendo i luoghi e le fasce orarie di preferenza.

Dal 2022 Cremona Contemporanea – Art Week porta gratuitamente a Cremona decine di artisti internazionali, ispirando migliaia di visitatori a scoprire o riscoprire luoghi e tesori nascosti della città. L’iniziativa, una manifestazione gratuita patrocinata dal Comune di Cremona, nasce dall’esigenza di riaffermare in Italia e all’estero il valore di Cremona attualizzandolo attraverso il dialogo tra i suoi luoghi e gli artisti contemporanei.

L’aspirante volontario può essere coinvolto in attività come:

Accogliere migliaia di visitatori in 17 luoghi della città dal 24.5 al 2.6 dalle ore 10 alle 19

Ispirare una relazione rilassata, stimolante e intuitiva tra visitatori, luoghi e opere

Utilizzare la propria sensibilità e creatività nell’aiutare migliaia di visitatori a tornare a casa trasformati dopo la loro visita a Cremona e il contatto con le opere in esposizione

Aiutare i visitatori a creare un dialogo ricco e attivo tra il proprio vissuto personale, le proprie emozioni, la propria visione del mondo e la poetica espressa dalle opere, dagli artisti e dai luoghi coinvolti dalla manifestazione

Supervisionare le interazioni tra visitatori, luoghi e opere. Vogliamo incoraggiare l’interazione con le opere qualora possibile, ma allo stesso proteggerle da atti impropri e dannosi

Riordinare i luoghi a fine giornata, assicurandosi che siano pronti per le visite del giorno successivo

Comunicare necessità impreviste di luoghi e opere al team organizzativo

Divertirsi e rendere con la propria presenza Cremona un luogo ancora più unico e bello da scoprire.

L’aspirante volontario riceverà una formazione su luoghi, opere e artisti, oltre a un affiancamento diretto per affinare le tecniche di facilitazione culturale.

Le attività si svolgeranno presso 17 punti del centro città di Cremona, tra cui: Palazzo del Comune, Battistero, Cripta – Camposanto dei Canonici, Bastioni di Porta Mosa, Museo Archeologico San Lorenzo, Palazzo Zaccaria Pallavicino – FasArchitetti, Palazzo Fodri – PQV Fine Arts, Chiesa del Foppone, Ex Ospedale Maggiore, Cinema Teatro Filo, Palazzo Vidoni, RobolottiSei, Palazzo Affaitati, Palazzo Raimondi, Palazzo Schinchinelli Martini, Vetrinette Galleria XXV Aprile

L’organizzazione offre:

Formazione gratuita su luoghi, artisti e opere

Formazione gratuita su tecniche di accoglienza, improvvisazione creativa e facilitazione culturale

Affiancamento diretto nei luoghi per affinare tecniche di facilitazione culturale

Kit volontari con mappe, maglietta e altri strumenti utili

Assicurazione RC in tutti i luoghi di pertinenza della manifestazione

Attestato di partecipazione individuale

Turni auto-gestibili concentrati su pochi luoghi, se possibile insieme ad amici e persone note.

