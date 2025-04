Lavori in corso al Dordoni, nome storico della ristorazione cremonese: dopo Pasqua riaprirà con una nuova gestione e un restyling del locale che si chiamerà Bellavista. Al lavoro da qualche settimana è il giovane Georgian Smarandoiu, insieme alla famiglia: mamma Laura, papà Nicolae, il fratello Andrei e la fidanzata, Federica. Una gestione famigliare per valorizzare le peculiarità di tutti, dai primi piatti alla pasticceria. Georgian, 28 anni ma già una vasta esperienza in cucina, ha studiato all’Einaudi e si è perfezionato alla Cast di Brescia. Poi, diversi lavori in resort 5 stelle e da ultimo un locale a Vescovato, fino alla decisione di mettersi in proprio. Menu’ alla carta, pranzi di lavoro, pizze, carne alla brace l’offerta del Bellavista, che amplierà i coperti e valorizzerà la posizione affacciata sulla campagna cremonese ma a due passi dal Torrazzo. Saranno ricavati spazi per tavoli esterni sul retro e in prospettiva anche la terrazza – che ha ispirato l’intitolazione Bellavista – verrà sistemata per serate e aperitivi.

A passare il testimone è Paco Magri, lo chef che nel 1999, insieme alla sorella Chiara e mamma Carla, aveva riaperto il locale dopo alcuni anni di chiusura. A fondarlo era stato il nonno, Albino Dordoni, nel 1966, come dono alla moglie affinchè potesse esprimervi tutta la sua passione per la cucina.

Negli anni Ottanta poi la decisione di darlo in gestione alla famiglia Pisati, che tiene alto il nome del locale, posizionato in uno degli angoli più suggestivi di Cremona. Poi negli anni Novanta si susseguono più gestioni che non raggiungono il successo dei periodi precedenti. Il ristorante quindi chiude nel 1996 finché gli eredi del fondatore, tre anni dopo, decidono di riaprirlo.

Dal 2003 il Dordoni è anche pizzeria, prodotto che, proprio grazie alla passione di Paco che si specializza in vari tipi di impasti, e a materie prime a km0, ha rappresentato in questi ultimi 20 anni uno dei maggiori punti di forza del ristorante, collocato in un angolo di Cremona che con il recupero delle Colonie Padane, la ciclabile, il nuovo camping, sta attirando sempre più persone, cremonesi e turisti.gb

© Riproduzione riservata