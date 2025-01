La fiaccola olimpica passerà da Cremona. Ad annunciarlo è stato l’assessore Luca Zanacchi, nel rispondere ad una interrogazione del consigliere Marco Olzi, presentata quando, a dicembre, era uscito il percorso, dove Cremona non compariva.

“Dopo la pubblicazione dei luoghi di arrivo della fiaccola è montata la polemica in quanto Cremona non risultava nella lista delle città indicate per l’arrivo della fiaccola” ha spiegato Zanacchi. “Con il supporto del presidente della Provincia, Roberto Mariani, che ringrazio, sono riuscito a contattare la responsabile che a livello nazionale si occupa dell’organizzazione del percorso della fiaccola olimpica”.

Di fatto, il viaggio della fiaccola è composto da tappe che vedranno alcune città come punto di arrivo e altre città come punto di partenza. Cremona, sarà tra quest’ultime. “Il 16 gennaio 2025 ho incontrato a Cremona i tecnici che si occupano della logistica del passaggio della fiaccola. È stata indicata la data precisa in cui da Cremona partirà la fiaccola olimpica.

Cremona sarà punto di partenza della fiaccola dopo l’arrivo, il giorno prima, a Piacenza. I tedofori non percorreranno tutto il tragitto che separa le due città, il percorso si configura come un percorso ideale e i percorsi sulle città, di partenza e di arrivo, non superano mai i 6-7 km con i tedofori che si alternano ogni 250-300 metri.

Il percorso a Cremona sarà di 5 km e attraverserà il centro storico fino ad arrivare alla prima periferia dove il convoglio recupererà l’ultimo tedoforo per poi dirigersi a Brescia”. Per ora resta segreta la data esatta, “su richiesta degli organizzatori” ha evidenziato l’assessore. “Con loro ho discusso una prima ipotesi di percorso con almeno una proposta alternativa che abbiamo proposto in quanto la mattina in cui passerà la fiaccola, con annesso il convoglio, sarà giorno di mercato e quindi il passaggio in centro verrà studiato ad hoc per non cerare disagio alle attività commerciali”.

Il convoglio di auto e furgoni non attraverserà il centro che invece sarà percorso da un solo tedoforo a piedi assistito dalla scorta della Polizia Stradale incaricata dal Ministero e dalla Polizia Locale. Ad un certo punto del percorso il convoglio dei mezzi devierà escludendo il centro per recarsi sulla via Dante e attendere l’arrivo del tedoforo.

Sarà, evidenzia ancora Zanacchi, “un importante momento che valorizza lo sport olimpico e allo stesso tempo il nostro territorio“. E’ inoltre possibile invece candidarsi per poter essere tedofori sul percorso cremonese: le candidature devono essere inviate alla fondazione attraverso il sito della stessa. Non possono candidarsi soggetti con incarichi amministrativi e politici.

“Segnalo che l’Amministrazione è coinvolta in tutte le attività di promozione delle prossime olimpiadi invernali” conclude l’assessore. “Il prossimo 6 febbraio sarò a Milano per un evento ufficiale delle olimpiadi invernali e successivamente nel mese maggio ospiteremo un evento organizzato in sinergia con l’Assessorato al Turismo e con Regione Lombardia che mira a valorizzare il nostro territorio e le realtà sportive cremonesi”.

