Una mattinata speciale, a tinte grigiorosse, alla scuola primaria di Grontardo. A dialogare con i piccoli alunni, l’attaccante della Cremonese Federico Bonazzoli e il club grigiorosso Emiliano Magni.

Tra i temi al centro dell’incontro, i valori sani dello sport: divertimento, formazione del fisico e la coesione con i compagni di squadra. I bambini hanno ascoltato con grande attenzione Bonazzoli, al termine come sempre hanno posto domande all’attaccante che si è anche messo a disposizione per gli autografi.

L’incontro è uno dei tanti che periodicamente il Club Grigiorosso Emiliano Magni organizza per tenere vivo il ricordo del loro amico, scomparso all’età di 32 anni in seguito ad un incidente stradale. “Emi”, come viene ancora chiamato da tesserati e conoscenti, è stato un ex calciatore anche delle Giovanili della Cremonese, dove ha militato ricoprendo il ruolo di attaccante dal 2002 al 2011.

