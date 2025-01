La Polizia di Stato di Cremona presenta “Internet e i minori – Cosa fare quando un minore è vittima di reati online”, incontro che si terrà giovedì 30 gennaio alle ore 15.30 nell’Aula Magna “Stefano Villa” dell’IIS Ghisleri. Durante tale evento, verrà presentata una brochure, elaborata dalla Sezione Operativa della Polizia Cibernetica di Cremona, realizzata per i genitori relativamente ai rischi connessi all’uso di Internet e dei Social da parte dei minori.

La guida, con la prefazione del Questore di Cremona, del Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia e del Dirigente l’Ufficio Scolastico Provinciale, stampata in collaborazione con il settimanale locale “Mondo Padano”, sarà distribuita in formato digitale tramite tutti gli istituiti scolastici di Cremona e Provincia a tutti i genitori di alunni di ogni ordine e grado scolastico, tramite consegna mirata nello spazio virtuale che gli istituti mettono a disposizione per le comunicazioni scuola/famiglia.

Il 31 gennaio verrà poi distribuita in allegato all’uscita del settimanale “Mondo Padano”.

L’iniziativa nasce dalla necessità di coinvolgere sempre più le famiglie e di lavorare in rete per una maggior consapevolezza, di tutti gli attori coinvolti, dei rischi della navigazione online. Tale guida fornisce quindi, una importante fonte di informazione adatta a meglio comprendere il mondo digitale con i quali i ragazzi convivono quotidianamente, fornendo consigli per migliorare le posture difensive dei più giovani.

Al tavolo dei relatori saranno presenti il Vicario del Questore dr. Adele Belluso, il Dirigente del Compartimento Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Lombardia, dr.ssa Manuela De Giorgi, il Dirigente l’Ufficio Scolastico Provinciale, dr. Imerio Chiappa e il Direttore del settimanale locale “Mondo Padano” Alessandro Rossi.

L’evento si svolgerà alla presenza degli insegnanti referenti per il cyberbullismo di ciascun istituto scolastico di Cremona e provincia, dei loro dirigenti scolastici e dei genitori rappresentanti d’istituto.

