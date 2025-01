Lazio, Righini “Più flessibilità su utilizzo Fondi di coesione Ue”

ROMA (ITALPRESS) – “Chiediamo alla Commissione europea maggiore flessibilità nell’utilizzo degli strumenti di coesione. Viviamo un’epoca complessa e abbiamo la necessità che” i fondi “siano improntati ad una maggiore flessibilità per poter fronteggiare queste emergenze che insorgono in fase di esecuzione della programmazione. Abbiamo posto l’attenzione sui temi della sostenibilità ambientale, il rischio di spopolamento delle aree interne e la tutela della risorsa idrica. Maggiore flessibilità nell’individuazione, all’interno della programmazione degli obiettivi, pur restando nelle grandi macroaree poter spostare le risorse in base alle esigenze che possono nascere”. Così l’assessore al Bilancio e alle Politiche agricole della Regione Lazio, Giancarlo Righini, nel corso di un punto stampa a Bruxelles. “La Regione ha le sue caratteristiche e peculiarità, ha il più alto debito italiano: 22,7 miliardi alla data di partenza dell’amministrazione Rocca, oggi siamo a 21,3 e alla fine del 2027 scenderemo sotto i 20 miliardi. Questo ha delle conseguenze, noi non possiamo contrarre nuovo debito quindi gli investimenti in infrastrutture della nostra Regione passano attraverso i Fondi di coesione”, spiega. (ITALPRESS)

xf4/gtr/trl